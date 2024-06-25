"Днепр" выполнил задачу на СВО.

Российские артиллеристы из "Западной" группировки сил при помощи огня реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" уничтожили позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ), размещенные на сватовском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующими данными с журналистами поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Известно, что после получения координат целей от операторов дронов военнослужащие нанесли удар по выявленным объектам противника. После выполнения задачи техника покинула огневую позицию.

Бойцы применили осколочно-фугасные боеприпасы, что позволило нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехнике противника. пресс-служба Минобороны РФ

В профильном ведомстве уточнили, что массированные удары РСЗО не дают армии киевского режима укрепиться на ключевых направлениях СВО. Дополнительно крупные вооруженные формирования противника несут потери и вынуждены отступать малыми группами, освобождая путь российским специалистам.

"Запад" нанес поражение формированиям четырех бригад ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России