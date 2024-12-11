Минобороны сообщило об уничтожении группы солдат ВСУ на юге ДНР

Задача реализована военнослужащими "Востока" в зоне СВО.

Российские снайперы огнем из крупнокалиберных винтовок ликвидировали группу солдат Вооруженных сил Украины. Известно, что противник пытался произвести ротацию на одном из участков южнодонецкого направления. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Восточной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Бойцы указали, что эффективная работа наших специалистов деморализует и запугивает солдат ВСУ и позволяет отечественным штурмовым подразделениям обеспечить успешное продвижение вперед. Приоритетными целями для снайперов являются пулеметные расчеты, легкобронированные автомобили и живая сила противника.

Высокая эффективность работы наших снайперов выполняет еще одну важную, но незаметную, на первый взгляд, задачу - деморализует и запугивает противника. Это позволяет быстрыми темпами освобождать от нацистов один населенный пункт за другим. пресс-служба Минобороны России

Снайпер с позывным "Сеня" объяснил, что враги опасаются передвигаться открыто по территории, так как знают присутствии российских снайперов.

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Фото и видео: Минобороны России