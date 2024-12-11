МО РФ: ЗРК "Стрела-10" уничтожил дрон-разведчик на красноармейском направлении

Задача реализована силами "Центра" в ходе СВО.

Российский расчет зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) "Стрела-10" уничтожил разведывательный беспилотный летательный аппарат "Лелека" самолетного типа от Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны сделали через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции на красноармейском направлении. Военнослужащие уточнили, что этими действиями удалось обеспечить наступление отечественных подразделений.

Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик "Лелека". пресс-служба Минобороны России

Бойцы добавили, что из-за высокой интенсивности применения противником разведывательных дронов российские зенитчики постоянно меняют огневые позиции. Они не задерживаются на одном месте, а также на разрешают живой силе ВСУ обнаружить боевые машины.

Минобороны заявило об уничтожении "Градами" опорных пунктов и пикапов ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России