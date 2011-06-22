Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских комплексов С-300

Игорь Конашенков рассказал о миссии в Барвенково.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении двух украинских противовоздушных оборонных комплексов С-300 дальнего действия, расположенных на территории Харьковской области. Также Вооруженными силами РФ были поражены две ракеты "Точка-У". Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 26 апреля поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два ЗРК С-300 ВСУ, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Удар по этим украинским системам нанесен российскими ракетными войсками и артиллерией. За последние сутки ракетные войска и артиллерия России выполнили на Украине в рамках специальной операции 1 299 огневых задач.

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех военных объектов Украины.

Фото и видео: Минобороны России