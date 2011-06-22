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Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских комплексов С-300
Сегодня, 12:28
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Минобороны сообщило об уничтожении двух украинских комплексов С-300

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Игорь Конашенков рассказал о миссии в Барвенково.

Российское министерство по обороне сообщило об уничтожении двух украинских противовоздушных оборонных комплексов С-300 дальнего действия, расположенных на территории Харьковской области. Также Вооруженными силами РФ были поражены две ракеты "Точка-У". Соответствующей информацией с журналистами в рамках регулярного утреннего брифинга от 26 апреля поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков.

В районе населенного пункта Барвенково уничтожены два ЗРК С-300 ВСУ, пусковая установка тактических ракет "Точка-У" и станция радиоэлектронной борьбы.

Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Удар по этим украинским системам нанесен российскими ракетными войсками и артиллерией. За последние сутки ракетные войска и артиллерия России выполнили на Украине в рамках специальной операции 1 299 огневых задач.

Минобороны России сообщило об уничтожении четырех военных объектов Украины.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: барвенково, всу, игорь конашенков, минобороны, с-300, точка-у, харьковская область
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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