Минобороны России сообщило об уничтожении четырех военных объектов Украины

Игорь Конашенков сообщил о работе ВКС России за ночь на Украине.

Российское министерство по обороны сообщило об уничтожении четырех военных объектов Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга с журналистами от 26 апреля. По данным генерал-майора, миссии выполнялись силами ВКС России высокоточным оружием воздушного базирования. В числе ликвидированных целей за ночь заявлены два склада с боеприпасами противника.

В том числе два района сосредоточения живой силы и военной техники противника, а также два склада боеприпасов в районах Курулька и Новая Дмитровка Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Уточняется, что российским зенитным ракетным комплексом "Бук-М1" сбиты две украинские ракеты "Точка-У", которые находились в Запорожской и Харьковской областях. С начала проведения специальной военной операции на Украине ВС РФ поразили 583 беспилотника ВСУ, а также 2 576 танков и бронемашин.

Минобороны РФ показало кадры взятой под контроль базы хранения и ремонта средств ПВО ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России