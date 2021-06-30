Минобороны РФ показало кадры взятой под контроль базы хранения и ремонта средств ПВО ВСУ

Бойцы ВСУ оставили вооружение во время отступления.

Российское министерство по обороне показало кадры взятой под контроль базы хранения и ремонта средств противовоздушных средств ВСУ. В комментарии к ролику указывается, что подразделения Вооруженных сил РФ мониторят ситуацию на местной ремонтной базы с большим количеством комплексов ПВО. Оружие и технику противник бросил во время отступления. Также военные обнаружили документацию и другое имущество.

На территории находится большое количество боеприпасов к ним, а также запасные части к радиолокационным станциям. В ангарах находились цеха по ремонту и восстановлению поврежденной техники. пресс-служба Минобороны РФ

Российский офицер в комментарии заметил, что техника ВСУ захвачена и находится в распоряжении ВС РФ. В частности, речь идет о радиолокационных станциях, средствах обслуживания техники, "Тунгуски", "Шилки".

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Фото и видео: Минобороны России