Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Гуево

В освобождении пункта участвовали военнослужащие подразделений группировки войск "Север".

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гуево в Курской области.

В освобождении пункта участвовали военнослужащие подразделений группировки войск "Север". Российские войска продолжали разгром формирований противника, а также захватили несколько важных укрепленных позиций украинских боевиков. В ходе боевой работы, преодолевая сопротивление противника, штурмовые группы 22 мотострелкового полка группировки прорвали линию обороны ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России