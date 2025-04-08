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Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Гуево

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В освобождении пункта участвовали военнослужащие подразделений группировки войск "Север".

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Гуево в Курской области.

В освобождении пункта участвовали военнослужащие подразделений группировки войск "Север". Российские войска продолжали разгром формирований противника, а также захватили несколько важных укрепленных позиций украинских боевиков. В ходе боевой работы, преодолевая сопротивление противника, штурмовые группы 22 мотострелкового полка группировки прорвали линию обороны ВСУ.

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы РСЗО "Град".

Видео: Минобороны России

Теги: гуево, курская область, минобороны россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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