Военные врачи из РФ обработают объекты здравоохранения и транспорта.

Минобороны сообщило о задачах российских вирусологов в Бергамо. Российский отряд вирусологов окажет помощь жителям итальянского города. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ после консультаций с местными властями.

Также военные врачи из РФ обработают объекты здравоохранения и транспорта. Восемь врачебно-сестринских бригад из России будут заниматься лечением больных в 65 пансионатах. Каждую бригаду разделят между семью-девятью близлежащими медучреждениями.

Ранее российскую помощь Италии в борьбе с коронавирусом посчитали бесполезной.

Видео: YouTube / Минобороны России