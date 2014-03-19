Минобороны сообщило о срыве трех контратак ВСУ на авдеевском направлении

Задача выполнена силами "Центра".

Российский боевой расчет новейшей инженерной системы "Земледелие" помог сорвать военнрослужащим в зоне проведения специальной военной операции три контратаки Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении. Специалисты удаленно заминировали подходы к позициям отечественных войск. Соответствующее заявление сделали представители министерства по обороне страны в социальных сетях. Задача реализована бойцами "Центральной" группировки сил. Дополнительно командир взвода управляемого минирования с позывным "Отличник" объяснил журналистам, что его подразделение принимало участие в освобождении таких населенных пунктов как Авдеевка, Бердычи, Орловка, Тоненькое, Очеретино.

На наших заграждениях подрывались пехота, <…> также бронированная и боевая техника противника. Удавалось поразить и вывести из строя Leopard, пять БМП M2 Bradley, бронетранспортеры противника иностранного производства, БМП Marder попадался на наших полях, такие машины как MaxxPro, ну и собственно классика - это БМП, танки Т-64БВ и Т-72. командир "Отличник"

В профильном ведомстве уточнили, что военнослужащие расчета регулярно выезжают на огневую позицию. Когда они оперативно отстреливают реактивные снаряды, то быстро меняют позиции и маскируют технику. Благодаря "Земледелию" возможно за считанные минуты покрыть минами площадь в несколько футбольных полей. При этом взрывные устройства умеют самоликвидироваться или деактивироваться в установленное время.

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Фото и видео: Минобороны России