Задача выполнена "Центром" на СВО.

Российские мотострелки сбили тараном гексакоптер "Баба-яга" от Вооруженных сил Украины на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что задача выполнена военнослужащими "Центральной" группировки войск.

Было принято решение сбить его тараном, чтобы сохранить его целостность для дальнейшего использования. До этого мы сбивали такие экземпляры, но сбросами. Они не уцелевали, то есть сгорали полностью. Перед тем как сбить ее, мы наблюдали весь ее маршрут, она занималась минированием дорог. Денис Мусин, оператор расчета БПЛА

Известно, что отечественные расчеты FPV-дронов из горного соединения использовали тактику выслеживания боевых беспилотников ВСУ. Специалисты круглосуточно дежурят в воздушном пространстве, выявляя и уничтожая вражеские ударные дроны на красноармейском направлении. За опасными тяжелыми БПЛА противника ведется "ночная охота". После получения нужного экземпляра представители российской лаборатории беспилотных летательных аппаратов соединения занимаются модернизацией полученных трофеев.

МО РФ: расчеты ЗРК "Бук-М2" уничтожили беспилотник ВСУ на каховском направлении.

Фото и видео: Минобороны России