Задача в зоне СВО выполнена ПТРК "Штурм-С".

Бойцы из "Северной" группировки сил с помощью российских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) "Штурм-С" уничтожили бронированную технику и позиции Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Военнослужащие заметили, что на одном из направлений в зоне проведения специальной военной операции после предварительной разведки местности, организованной из воздушного пространства при помощи дронов, специалисты получили данные о наращивании сил армии киевского режима. Выявлен личный состав, находившийся в двух километрах от позиций ВС РФ.

Расчеты самоходных противотанковых ракетных комплексов "Штурм-С" группировки войск "Север" в ходе боевой работы уничтожили опорные пункты, бронетехнику и позиции ВСУ в зоне проведения специальной военной операции. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что ПТРК "Штурм-С" применяются для уничтожения танков, бронетехники, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника. Техника может успешно поражать живую силу в укрытиях и полевых укреплениях, а также вертолеты и беспилотники. Командир боевой машины с позывным "Натич" уточнил прессе, что удары оказываются успешными за счет мощным оптическим прицелам. Это оснащение позволяет бойцам контролировать точность нанесения удара, вплоть до попадания ракеты по объекту ВСУ. Ракета может уничтожить маневрирующую цель, находящуюся на расстоянии в четыре километра. Полный боекомплект составляет для ПТРК 12 ракет.

Минобороны показало кадры применения БМПТ "Терминатор" Южной группировки.

Фото и видео: Минобороны России