Минобороны: система ПВО сбила 42 снаряда HIMARS в Херсонской области

HIMARS — американская реактивная система залпового огня.

В Минобороны представили очередной отчет о работе за последние сутки. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 19 украинских беспилотников.

Это произошло в районе населенных пунктов Новая Каховка, Томарино, Новорайск, Шляховое, Миролюбовка, Беляевка, Крещеновка, Брускинское и Чкалово Херсонской области, Любимовка Запорожской области, Валерьяновка, Триполье, Владимировка, Горное, Харцызск, Новоалександровка, Евгеновка, Терны и Красная Поляна ДНР.

Также, по словам представителя ведомства Игоря Конашенкова, уничтожены 42 реактивных снаряда РСЗО HIMARS и "Ольха" в Плодовом и Новой Каховке Херсонской области.

Ранее Игорь Конашенков сказал о том, что российская авиация сбила два украинских Су-25 и один МиГ-29.

Видео: Минобороны РФ