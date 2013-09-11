Минобороны: российская ПВО сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО и ракетных войск.

Российская противовоздушная система сбила два самолета, четыре ракеты и 13 беспилотников Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в рамках утреннего регулярного брифинга с журналистами сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. По данным генерал-майора, военные перехватили также две ракеты "Точка-У" в небе, летевшие над Луганской Народной Республикой.

Средствами ПВО в районе населенного пункта Преображенное Луганской Народной Республики сбиты один Су-25 и один МиГ-29 воздушных сил Украины, а также перехвачены четыре баллистические ракеты "Точка-У". Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Поражены 13 украинских беспилотников ВСУ над территориями в Харьковской и Херсонской областях, ДНР и ЛНР. ракетные подразделения РФ нанесли удар по пусковой установке С-300.

ВКС России уничтожили крупный склад боеприпасов на территории завода "Энергомашспецсталь".

Фото и видео: Минобороны России