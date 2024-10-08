Задача выполнена "Востоком" на южнодонецком направлении.

Интенсивность контрбатарейной борьбы со стороны Вооруженных сил Украины после утраты контроля над городом Угледаром в Донецкой народной республики снизилась, поэтому российская артиллерия из "Восточной" группировки войск бьет по отступающим бойцам противника на южнодонецком направлении специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Представители Забайкальской области уточнили, что армия киевского режима лишилась господствующих высот, из-за чего противнику пришлось хорошо отодвинуться от указанной территории.

Расчеты 122-мм буксируемых пушек Д-74 подразделений артиллерии группировки войск "Восток" из Забайкалья наносят удары по отступающим из Угледара формированиям ВСУ. пресс-служба Минобороны России

В профильном ведомстве добавили, что артиллерийские позиции на угледарском направлении оборудованы ниже уровня земли, а капитальные бревенчатые укрепления замаскированы. Подобные решения по мерам безопасности необходимы, так как еще находясь в Угледаре, украинские боевики держали подступы к населенному пункту под своим визуальным и огневым контролем. Российские погреба позволят защищать снаряды от ветра, влаги, а также создает условия для того, чтобы локация осталась незамеченной врагами и не подверглась осколкам от кассетных боеприпасов ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России