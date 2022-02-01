Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Купянском направлении

"Западная" группировка Вооруженных сил России за последние сутки проведения специальной военной операции на купянском направлении отразила четыре атаки Вооруженных сил Украины. Противник потерял до 25 человек личного состава и 6 единиц техники. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Работа проводилась при участии артиллерии и авиации. Во время В ходе контрбатарейной борьбы поражены артиллерийская система М777 американского производства и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".
Отразили атаки штурмовых отрядов 115-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Лиман Первый Харьковской области. Уничтожено до 25-ти украинских военнослужащих и три автомобиля.
Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"
Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада в Херсонской области.
Фото и видео: Минобороны России
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