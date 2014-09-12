  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:13
69
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении склада в Херсонской области

0 0

Роман Кодрян рассказал о работе "Днепра" на СВО.

Группировка "Днепр" за минувшие сутки проведения специальной военной операции сообщила об уничтожении склада с ракетно-артиллерийским вооружением объединенной группировки войск Вооруженных сил Украины "Херсон" в районе села Давыдов Брод на территории Херсонской области. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 октября сделал руководитель пресс-службы "Днепра" Роман Кодрян. Эксперт уточнил, что в районах Серебрянки в Донецкой народной республике и Одаровки Запорожской области ликвидированы командно-наблюдательные пункты 67-й и 118-й механизированных бригад противника, 15-го полка национальной гвардии Украины.

Перехвачены 19 беспилотников ВСУ в районах населенных пунктов Романовское, Червоногорка Запорожской области, Казачьи Лагери, Новая Каховка и Корсунка Херсонской области.

пресс-служба Минобороны РФ

За миувшие сутки отражены 10 атак вооруженных сил Украины на купянском, донецком, южно-донецком и красно-лиманском направлениях.

Российские войска отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, роман кодрян, сво
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии