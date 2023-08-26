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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

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Игорь Конашенков сообщил об успехах военных на СВО.

Российские подразделения уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции на Херсонском направлении до 40 человек личного состава противника, а также пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 американского производства, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа сделал официальный представитель министерства по обороны России. 

В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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