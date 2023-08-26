Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Херсонском направлении

Игорь Конашенков сообщил об успехах военных на СВО.

Российские подразделения уничтожили за последние сутки проведения специальной военной операции на Херсонском направлении до 40 человек личного состава противника, а также пять автомобилей, артиллерийскую систему М777 американского производства, две гаубицы "Мста-Б" и Д-30. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 26 августа сделал официальный представитель министерства по обороны России.

В результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, пять автомобилей, артиллерийская система М777 производства США, а также гаубицы. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные уничтожили украинскую РЛС в Днепропетровской области.

Фото и видео: Минобороны России