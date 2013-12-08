Минобороны: при атаке беспилотников ВСУ на аэродром трое российских военных погибли

Обломки дронов ВСУ также повредили два самолета дальней авиации.

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на военном аэродроме погибли трое российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал в ходе вечернего брифинга с журналистами официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что специалисты из технического состава получили смертельные ранения из-за упавших обломков иностранных дронов. Еще четыре человека пострадали, после чего были госпитализированы в медининские учреждения.

Трое российских военнослужащих , находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь. Игорь Конашенков, генерал-лейтенент РФ

Напомним, что утром 5 декабря киевский режим пытался вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Украинские силы ударили собственными реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны страны. Однако обломки повредили два воздушных судна.

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Фото и видео: Минобороны России