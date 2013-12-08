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Минобороны: при атаке беспилотников ВСУ на аэродром трое российских военных погибли

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Обломки дронов ВСУ также повредили два самолета дальней авиации.

При атаке беспилотников Вооруженных сил Украины на военном аэродроме погибли трое российских военнослужащих. Соответствующее заявление сделал в ходе вечернего брифинга с журналистами официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что специалисты из технического состава получили смертельные ранения из-за упавших обломков иностранных дронов. Еще четыре человека пострадали, после чего были госпитализированы в медининские учреждения.

Трое российских военнослужащих , находившихся на аэродроме, получили смертельные ранения. Еще четверо военнослужащих, доставлены в медицинские учреждения, где им оказана вся необходимая медицинская помощь.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенент РФ

Напомним, что утром 5 декабря киевский режим пытался вывести из строя российские самолеты дальней авиации. Украинские силы ударили собственными реактивными беспилотниками советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области. БПЛА были сбиты средствами противовоздушной обороны страны. Однако обломки повредили два воздушных судна.

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, всу, игорь конашенков, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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