Минобороны показало видео уничтожения украинской бронетехники на стоянке

Высокоточным ударом ликвидированы танки и артиллерия противника.

Российское министерство по обороне утром 29 марта опубликовало в социальных сетях видео ликвидации украинской бронированной техники на стоянке. Представители военного ведомства уточнили, что в ролике показаны кадры, сделанные с борта дрона, барражирующего над целью противника. В момент пролета беспилотника РФ на украинской стоянке видны самоходные артиллерийские установки, а также танки и армейские грузовики. После этого представители Вооруженных сил России продемонстрировали воздушный удар не названными боеприпасами, в том числе по стоящим вплотную двум украинским танкам.

Стоянка танков и самоходных артиллерийских орудий ВСУ была разведана расчетами беспилотных летательных аппаратов. По разведанным координатам нанесен точечный удар высокоточными боеприпасами. пресс-служба Минобороны России

Напомним, что российская сторона начала специальную военную операцию на территории Украины утром 24 февраля. Лидер страны Владимир Путин назвал ее целью защиту граждан Донбасса, над которыми на протяжении восьми лет издевался киевский режим.

В ДНР заявили, что центр Мариуполя находится полностью под контролем сил республики.

Фото и видео: Минобороны России

