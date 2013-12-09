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Минобороны показало уничтожение танком Т-80БВМ укреплений ВСУ под Угледаром

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"Восток" выполнил задачу на СВО.

Российский экипаж танка Т-80БВМ при "Восточной" группировке сил уничтожил укрепления Вооруженных сил Украины в лесополосе, расположенной под Угледаром. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что подразделение обеспечивает продвижение штурмовиков по территории Донбасса. Удары по объектам противника совершаются с закрытых огневых позиций. Известно, что данный экипаж танка принимал участие в штурме города Угледара. Свою машину специалисты назвали "Каролиной".

Выезжали, били по живой силе противника. Выполнили задачу - сопроводили колонну пехоты, надо было проделать маршрут минными тралами. Прошли удачно.

пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужащие заметили, что танковые экипажи ставят перед собой задачу по принятию мер для максимального обеспечения безопасности.

Российские военные пресекли ротацию подразделения ВСУ в Запорожской области.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, минобороны, сво, т-80бвм, танк, угледар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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