Российский экипаж танка Т-80БВМ при "Восточной" группировке сил уничтожил укрепления Вооруженных сил Украины в лесополосе, расположенной под Угледаром. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. В профильном ведомстве добавили, что подразделение обеспечивает продвижение штурмовиков по территории Донбасса. Удары по объектам противника совершаются с закрытых огневых позиций. Известно, что данный экипаж танка принимал участие в штурме города Угледара. Свою машину специалисты назвали "Каролиной".
Выезжали, били по живой силе противника. Выполнили задачу - сопроводили колонну пехоты, надо было проделать маршрут минными тралами. Прошли удачно.
пресс-служба Минобороны РФ
Военнослужащие заметили, что танковые экипажи ставят перед собой задачу по принятию мер для максимального обеспечения безопасности.
Российские военные пресекли ротацию подразделения ВСУ в Запорожской области.
Фото и видео: Минобороны России
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