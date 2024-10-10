  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:40
83
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Российские военные пресекли ротацию подразделения ВСУ в Запорожской области

0 0

Задача выполнена специалистами "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции на украинской территории пресекли ротацию подразделения армии киевского режима в Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Боевая задача реализована силами группировки "Днепр". В профильном ведомстве добавили, что оператор разведывательного беспилотника выявил очередную попытку противника сменить личный состав. Далее эти сведения были отправлены в оперативный штаб. Затем артиллерия отработала по переданным координатам по объектам противника.

Средства объективного контроля зафиксировали поражение живой силы ВСУ. 

пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52м.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днепр, запорожская область, минобороны, ротация сил, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии