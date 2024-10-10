Задача выполнена специалистами "Днепра" на СВО.

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной военной операции на украинской территории пресекли ротацию подразделения армии киевского режима в Запорожской области. Соответствующей информацией с журналистами через социальные сети поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны. Боевая задача реализована силами группировки "Днепр". В профильном ведомстве добавили, что оператор разведывательного беспилотника выявил очередную попытку противника сменить личный состав. Далее эти сведения были отправлены в оперативный штаб. Затем артиллерия отработала по переданным координатам по объектам противника.

Средства объективного контроля зафиксировали поражение живой силы ВСУ. пресс-служба Минобороны РФ

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей Ка-52м.

Фото и видео: Минобороны России