Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ "Краснополем"

Кадры сняты с беспилотника.

Министерство по обороне показало уничтожение пункта управления украинских войск комплексом с высокоточным оружием "Краснополем". Известно, что миссия проводилась в рамках специальной военной операции РФ. Ликвидирован центр мотопехотного подразделения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что мишень располагалась в промышленной зоне. Затем на указанную территорию попал снаряд, а объект исчез за клубами дыма.

Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" был нанесён по разведанному пункту. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен. пресс-служба Минобороны РФ

Возбуждено дело по факту обстрела ВСУ села Головчино.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости