Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ "Краснополем"

Министерство по обороне показало уничтожение пункта управления украинских войск комплексом с высокоточным оружием "Краснополем". Известно, что миссия проводилась в рамках специальной военной операции РФ. Ликвидирован центр мотопехотного подразделения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что мишень располагалась в промышленной зоне. Затем на указанную территорию попал снаряд, а объект исчез за клубами дыма.
Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" был нанесён по разведанному пункту. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен.
пресс-служба Минобороны РФ
Возбуждено дело по факту обстрела ВСУ села Головчино.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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