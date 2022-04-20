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Минобороны показало уничтожение пункта управления ВСУ "Краснополем"

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Кадры сняты с беспилотника.

Министерство по обороне показало уничтожение пункта управления украинских войск комплексом с высокоточным оружием "Краснополем". Известно, что миссия проводилась в рамках специальной военной операции РФ. Ликвидирован центр мотопехотного подразделения. На опубликованных в социальных сетях кадрах видно, что мишень располагалась в промышленной зоне. Затем на указанную территорию попал снаряд, а объект исчез за клубами дыма.

Удар высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь" был нанесён по разведанному пункту. Точным попаданием штаб подразделения со средствами управления был уничтожен.

пресс-служба Минобороны РФ

Возбуждено дело по факту обстрела ВСУ села Головчино.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: всу, краснополь, минобороны
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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