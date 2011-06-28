Военные рассказали о работе артиллерии на СВО.

Боевые расчеты кочующих российских 82-миллиметровых минометов "Поднос" продолжают наносить огневое поражение по военным объектам Вооруженных сил Украины на купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы министерства по обороне. Специалисты разведки "Западной" группировки сил уточнили, что противники наращивают свое присутствие на купянском направлении. Российские военнослужащие в целях ликвидации и подавления опорных пунктов, живой силы и огневых средств ВСУ используют автоматический миномет "Поднос". Военнослужащие с техникой двигаются на базе внедорожников и подбираются к линии боевого соприкосновения на дальность до трех километров. На занятие огневой позиции, вычисления месторасположения врага и стрельбу у них есть несколько минут.

Противник ищет с помощью БПЛА или "птичек", как мы их называем. Работает в ответ крупнокалиберным, танчиками. <…> "Птичка" если нас увидела, в течение 5–10 минут начинают прилеты быть. местный омандир с позывным "Дикий"

Военнослужащий добавил, что что среди отличительных качеств миномета "Поднос" может назвать малозаметность и мобильность. За счет корректировки огня подразделениями дронов, боевым расчетам удается достичь высокой скорости и точности поражения целей.

Группировка "Восток" пресекла попытку ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы.

Фото и видео: Минобороны России