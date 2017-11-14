Минобороны показало работу артиллерии ДНР по украинским позициям

"Рапира" унистожила поставленную задачу в рамка СВО.

Российское министерство по обороне показало работу артиллерии Донецкой народной республики по украинским позициям в рамка специальной военной операции. В кадре демонстрируется как военные выполняют боевые задачи. В частности, представители Народной милиции ДНР заряжают пушку 100-миллиметрового орудия "Рапира", после чего производят залпы. Далее показываются ликвидированные цели противника - они находились под мостом.

Мы вскрываем взводные и ротные опорные пункты, в основном по ротам, по закрытым позициям, которые тяжело пробить другим, нашими снарядами проще их вскрывать. Крайние два дня с начала операции, я знаю, мы уничтожили два взводных и два ротных опорных пункта. Дмитрий Колесниченко, лейтенант НМ ДНР

В оборонном ведомстве уточнили, что Колесниченко родом из Донбасса, а в Народную милицию ДНР он пришел добровольцем в 2014 году. С первых дней СВО на Украине он находится на передовых позициях.

В МО РФ сообщили об уничтожении украинского комплекса "Точка-У" в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России