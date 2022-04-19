Минобороны показало последствия удара ВСУ по селу Пологи

В ходе обстрела часть домов оказалась полностью разрушена, есть раненая.

Российское министерство по обороне показало последствия удара Вооруженных сил Украины по селу Пологи, расположенного на территории Запорожской области. Ролик опубликован пресс-службой военного ведомства. Специалисты считают, что киевский режим совершил очередное преступление против гражданского населения.

Очередное преступление совершили подразделения ВСУ, нанеся удар по селу Пологи, находящемуся на контролируемой российскими войсками территории Запорожья. пресс-служба Минобороны РФ

Предположительно, воздушный удар был нанесен реактивной системой залпового огня по частным домам в жилом квартале. В этот момент там находилось местное население. Частично постройки оказались повреждены, некоторые из них не подлежат восстановлению. Пострадала пожилая женщина. Пациентка госпитализирована с множественными осколочными ранениями лица.

Минобороны опубликовало кадры применения бомбардировщиков Су-34, уничтоживших объекты ВСУ.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости