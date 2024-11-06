Задача выполнена "Днепром" на каховском направлении.

Минобороны показало кадры успешных засад российских военнослужащих на украинские беспилотники типа "Баба Яга" в рамках проведения специальной военной операции. Известно, что за последнюю неделю мобильные зенитные расчеты группировки войск "Днепр" за неделю уничтожили свыше десяти тяжелых дронов противника на каховском направлении в Херсонской области. Пресс-служба профильного ведомства опубликовала в социальных сетях видеозапись с места проведения задач.

Отслеживали неделю все ее маршруты, как она летает. Попасть в нее не просто. Может показаться, что она огромная. Но сама цель очень маленькая - аккумуляторные батареи "Бабы Яги" всего сантиметров 35, как силикатный кирпич, да и антенна "Starlink" тоже небольшая. пулеметчик полка с позывным "Серб"

Напомним, что тяжелые дроны Вооруженных сил Украины типа "Баба Яга" летают с использование спутниковой связи "Starlink" американском компании SpaceX и не подвержены воздействию средств радиоэлектронной борьбы. В результате чего противник способен делать сбросы взрывных устройств, минировать дороги, наносить значительный ущерб пехоте и технике ВС РФ.

Расчеты САУ "Мста-С" уничтожили натовскую бронетехнику в зоне СВО.

Фото и видео: Минобороны России