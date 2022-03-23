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Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением

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Задача выполнена вертолетами Ка-52.

В  российском министерстве по обороне показали кадры уничтожения вертолетами ангара Вооруженных сил Украины с вооружением противника. Известно, что миссия выполнялась силами экипажей ударных вертолетов Ка-52 по заданному объекту. Пилоты находились на расстоянии свыше семи километров над мишенью. Воздушная атака совершена противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с режима висения. Напомним, что российская боевая авиация в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины выполняет задачи по сопровождению военных колонн, ликвидации бронированной техники, доставке десанта и  грузов к местам назначения.

В Польше у границы с Белоруссией замечена бронетехника США.

Фото и видео: Минобороны РФ

Теги: вертолёт, вихрь, всу, ка-52, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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