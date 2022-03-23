Минобороны показало кадры уничтожения вертолетами ангара ВСУ с вооружением

Задача выполнена вертолетами Ка-52.

В российском министерстве по обороне показали кадры уничтожения вертолетами ангара Вооруженных сил Украины с вооружением противника. Известно, что миссия выполнялась силами экипажей ударных вертолетов Ка-52 по заданному объекту. Пилоты находились на расстоянии свыше семи километров над мишенью. Воздушная атака совершена противотанковым ракетным комплексом "Вихрь" с режима висения. Напомним, что российская боевая авиация в ходе проведения специальной военной операции на территории Украины выполняет задачи по сопровождению военных колонн, ликвидации бронированной техники, доставке десанта и грузов к местам назначения.

В Польше у границы с Белоруссией замечена бронетехника США.

Фото и видео: Минобороны РФ