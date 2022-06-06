Минобороны показало кадры ударов Су-34 по объектам ВСУ

Экипажи выполнили удары по целям в рамках спецоперации.

Российское министерство по обороне показало кадры ударов боевых самолетов-бомбардировщиков Су-34 по объектам Вооруженных сил Украины, проводимых в рамках специальной военной операции. На кадрах виден взлет пары экипажей с полосы аэродрома. На борту воздушных средств находились ракеты Х-29. После этого военные продемонстрировали публике фрагменты с записями прицелов и старта боеголовок, отправляющихся к заданным целям.

После запуска ракет пилоты самолетов выполнили противоракетный маневр, чтобы исключить возможность поражения боевой авиации средствами украинской противовоздушной системы. Один из летчиков объяснил журналистам, что Су-34 выполнили полет, целью которого являлась ликвидации скопления вооружения и техники противника.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

