Минобороны показало кадры освобождения Новоелизаветовки

На штурм населенного пункта шли военнослужащие "Центра" в ходе СВО.

Российские военнослужащие продемонстрировали в социальных сетях кадры освобождения населенного пункта Новоелизаветовка в Донецкой Народной Республике из-аод контроля киевского режима. Соответствующее заявление о заходе на территории бойцов ВС РФ сделали ранее сотрудники пресс-службы министерства по обороне. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача реализована силами мотострелкового батальона 80-го танкового полка при 90-й танковой дивизии "Центральной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. На предоставленных кадрах запечатлен штурм, а также установка нашими бойцами государственного триколора на крыше одного из местных многоэтажных зданий.

Освободили очередной населенный пункт - Новоелизаветовку. Победа будет за нами, враг будет разбит. пресс-служба Минобороны России

Минобороны сообщило об уничтожении группы солдат ВСУ на юге ДНР.

Фото и видео: Минобороны России