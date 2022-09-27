Минобороны показало боевую работу вертолетов Ми-28Н на Украине

В соцсетях распространились кадры вылетов экипажей на задание по уничтожению боевиков.

Российское министерство по обороне показало боевую работу ударных вертолетов Ми-28Н в ходе специальной военной операции на Украине. В ролике презентована подготовка экипажа, боевые вылеты. В частности, зрители могут увидеть, как пилоты армейской авиации проверяют воздушное судно, а также загружают в подвесные блоки борта неуправляемые авиационные ракеты. После этого демонстрируется огневое прикрытие российскими вертолетами и эвакуация. Кадры сделаны летчиками из открытой кабины вертолета Ми-8. В воздухе также видна пара вертолетов Ми-28Н, которые вылетают на задание по ликвидации боевиков. Все три воздушных средства находятся на предельно малых высотах. Врач группы огневого прикрытия по имени Арсений заметил, что вертолеты вылетают ежедневно и по несколько раз в день. Однажды он вспомнил о необходимости совершить за сутки СВО 15 вылетов.

Комбриг ВСУ "Волына" признал право Донбасса на самоопределение.

Фото и видео: Минобороны России