Сергей Волынский рассказал, что это право у жителей отняла Украина.

Командир 36-ой бригады Вооруженных сил Украины "Волына" признал право Донбасса на самоопределение. Майор Сергей Волынский, сдавшийся в плен Вооруженным силам РФ на территории мариупольского завода "Азовсталь" прокомментировал ситуацию журналистам "РИА Новостей". Известно, что ролик сделан в августе 2022 года. Он добавил, что права на самоопределение в жителей региона отняли украинские власти.

Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории. Сергей Волынский, майор ВСУ

Напомним, что ранее украинские СМИ сообщали о том, что "Волына" был в числе тех военнопленных, которых киевскому режиму передало Минобороны РФ при последнем обмене пленными.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости