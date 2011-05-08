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Минобороны показало авиаудар Су-34 по ВСУ в Курской области

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ФАБ-500 поразили технику и личный состав противника.

Российское министерство по обороне показало видеозапись уничтожения экипажами самолетов Воздушно-космических сил страны  украинской бронированной техники и живой силы, находившейся в приграничном районе Курской области. Информация размещена в социальных сетях министерства по обороне. Военнослужащие подчеркнули, что для воздушного удара экипажи Су-34 применили авиационные бомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. В профильном ведомстве добавили, что потери армии киевского режима на курском направлении составили 660 человек убитыми и ранеными, а также 82 единицы бронетехники. 

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета.

пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ рассказало о водителе, который в одиночку прорвал оборону ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: вкс россии, всу, курская область, минобороны, регионы, сво, су-34, фаб-500
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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