ФАБ-500 поразили технику и личный состав противника.

Российское министерство по обороне показало видеозапись уничтожения экипажами самолетов Воздушно-космических сил страны украинской бронированной техники и живой силы, находившейся в приграничном районе Курской области. Информация размещена в социальных сетях министерства по обороне. Военнослужащие подчеркнули, что для воздушного удара экипажи Су-34 применили авиационные бомбы ФАБ-500 с унифицированными модулями планирования и коррекции. В профильном ведомстве добавили, что потери армии киевского режима на курском направлении составили 660 человек убитыми и ранеными, а также 82 единицы бронетехники.

Получив подтверждение от разведки об уничтожении целей, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета. пресс-служба Минобороны РФ

МО РФ рассказало о водителе, который в одиночку прорвал оборону ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России