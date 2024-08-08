"Марк" рассказал подробности представления его к госнаграде.

Водитель БТР-82А из 40-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота в одиночку прорвал оборону Вооруженных сил Украины при освобождении населенного пункта Урожайное на южнодонецком направлении в зоне проведения специальной военной операции. Соответствующее заявление сделали представители министерства по обороне страны. В профильном ведомстве уточнили, что военнослужащий с позывным "Марк" вел огонь из 30-миллиметроой пушки по огневым точкам противника, чем помог высадке десанта.

Я как только приехал с выезда, ко мне мой командир подъезжает, жмет мне руку и говорит: "Молодец. Просто умничка, что доставил всю пехоту без потерь, отлично заехал". И прям при мне командир, который выше его просто при мне говорит: "Экипаж к Герою России подаем". слова "Марка"

В настоящее время боец представлен к государственной награде за мужество и героизм, проявленные в ходе боев за освобождение Урожайного. Данный поселок был освобожден из-под контроля армии киевского режима скоординированными действиями морпехов ТОФ и штурмовиков соединения группировки войск "Восток".

Минобороны заявило об уничтожении бронегруппой ВДВ пехоты ВСУ у Часова Яра.

Фото и видео: Минобороны России