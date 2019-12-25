Военные обучаются защищать полуостров от атаки потенциального противника.

Минобороны отрабатывает оборону Крыма от воздушного нападения. Об этом рассказали в пресс-службе Южного военного округа журналистам "РИА Новостей". Специалисты отметили, что в мероприятиях принимают участие подразделения морской авиации, а также средства ПВО Черноморского флота. Солдат обучают отвечать на нападения со стороны потенциального противника, целью которого становится российский полуостров.

Журналисты отметили, что учения проводятся под управлением командующего, генерал-полковника Александра Дворникова. Спикер пояснил, что местная авиация ЮВО на материке выполняет задачи атакующего характера, в то время как авиация и ПВО в Крыму занимаются защитой и безопасностью региона.

Напомним, что в Крыму военные установили системы С-400, которые способны отражать удар условных противников под прикрытием военных самолетов. В учениях на территории полуострова задействованы более 20 воздушных средств, включая истребители Су-30СМ, бомбардировщики Су-24М и штурмовики Су-25СМ.

В Крыму вводят карантин по коронавирусу со 2 апреля.