  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:34
81
lesjasap
Код вставки плеера

Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"

0 0

Испытания прошли в Белом море. Ракета пролетела 450 км.

Минобороны России опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ведомство опубликовало ролик, демонстрирующий старт ракеты с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Известно, что испытания проводились в Белом море. Гиперзвуковая противокорабельная ракета смогла успешно достичь заданной мишени в акватории Баренцева моря.

По данным объективного контроля ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полёта ракеты составила более восьми Махов (9,6 тысяч км в час).

пресс-служба Минобороны России

Военные уточнили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, включая крейсер "Маршал Устинов".

В США не видят возможности решить с Турцией вопрос по С-400.

Видео: Telegram/На видео видно

Теги: баренцево море, белое море, минобороны, циркон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии