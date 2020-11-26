Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон"

Минобороны России опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты "Циркон". Ведомство опубликовало ролик, демонстрирующий старт ракеты с фрегата проекта 22350 "Адмирал Горшков". Известно, что испытания проводились в Белом море. Гиперзвуковая противокорабельная ракета смогла успешно достичь заданной мишени в акватории Баренцева моря.
По данным объективного контроля ракета "Циркон" успешно поразила морскую цель на расстоянии 450 километров. Скорость полёта ракеты составила более восьми Махов (9,6 тысяч км в час).
пресс-служба Минобороны России
Военные уточнили, что закрытие района проведения стрельб обеспечивали силы Северного флота, включая крейсер "Маршал Устинов".
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Видео: Telegram/На видео видно
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