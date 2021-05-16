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Минобороны опубликовало видео поражения БМП ВСУ управляемым снарядом "Краснополь"

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ВС РФ уничтожили огневую точку ВСУ.

В российском министерстве по обороны опубликована видеозапись уничтожения боевой машины пехоты Вооруженных сил Украины при помощи управляемого снаряда "Краснополь". Такими сведениями с журналистами поделились представители пресс-службы военного ведомства.

Запись объективного контроля уничтожения БМП ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

пресс-служба Минобороны РФ

В посте говорится о том, что российский боеприпас наводился по лазерному лучу. "Краснополь" с ювелирной точностью смог ликвидировать указанную мишень. Таким образом ВС РФ поразила огневую точку сил ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны РФ

Теги: бмп, всу, краснополь, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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