Минобороны опубликовало видео поражения БМП ВСУ управляемым снарядом "Краснополь"

В российском министерстве по обороны опубликована видеозапись уничтожения боевой машины пехоты Вооруженных сил Украины при помощи управляемого снаряда "Краснополь". Такими сведениями с журналистами поделились представители пресс-службы военного ведомства.
Запись объективного контроля уничтожения БМП ВСУ на оборудованной огневой позиции в Киевской области высокоточным артиллерийским боеприпасом "Краснополь".
пресс-служба Минобороны РФ
В посте говорится о том, что российский боеприпас наводился по лазерному лучу. "Краснополь" с ювелирной точностью смог ликвидировать указанную мишень. Таким образом ВС РФ поразила огневую точку сил ВСУ.
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Фото и видео: Минобороны РФ
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