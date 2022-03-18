Минобороны опубликовало уникальные кадры работы Ка-52, который был подбит

Кадры сделаны из кабины пилота вертолета.

Российское министерство по обороны опубликовало уникальные кадры боевой работы ударного вертолета Ка-52, который был подбит на территории Украины. Воздушное судно попало под обстрел во время высадки десанта на одном из военных аэродромов в Киевской области. Позже ВС РФ смогли эвакуировать экипаж.

Выпускай шасси. Мужики, я подбит… Обозначаю себя, иду на вынужденную…Борт управляем…У нас редуктор скоро отвалится.. речь экипажа

Напомним, что группа ударных вертолетов Ка-52 и Ми-24 от ВКС России ранее ликвидировала огневые позиции операторов ПЗРК, а также зенитные установки и бронированную технику ВСУ по периметру аэродрома. В СМИ показаны кадры миссии, выполненные из кабины пилотов. В частности, в ролике видно, как именно экипаж поражает цели противника из ВСУ за счет использования неуправляемых ракет и авиационной пушки.

В Минобороны РФ добавили, что командир ведущего вертолета Ка-52 попал под интенсивный огонь переносных зенитно-ракетных комплексов. Борт прикрыл своей машиной группу вертолетов Ми-8. Он вызвал весь огонь на себя. Вертолет был обстрелян 18 раз силами ПЗРК с земли и зенитными установками.

В МО РФ заявили об отражении удара ВСУ ракетами "Точка-У" по Мелитополю.

Фото и видео: Минобороны России