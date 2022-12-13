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Минобороны: на Донецком направлении российские силы уничтожили более 140 бойцов ВСУ

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Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО на Украине.

На донецком направлении Вооруженными силами РФ за последние сутки проведения специальной военной операции было уничтожено более 140 представителей ВСУ, четыре пикапа, две бронированные машины и две гаубицы Д-30. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 11 марта поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что задание выполнялось "Южной" группировкой сил при поддержке артиллерии.

В результате активных действий подразделений и огня в районах населенных пунктов Зализнянское, Красное и Тоненькое Донецкой Народной Республики за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, донецкое направление, игорь конашенков, минобороны, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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