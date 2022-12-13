Игорь Конашенков рассказал о работе военных в ДНР и ЛНР.

Группировка Вооруженных сил России "Центр" на Красно-Лиманском направлении за последние сути в зоне проведения специальной военной операции уничтожила о 125 человек личного состава ВСУ. Дополнительно были ликвидированы четыре единицы боевой техники противника. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 24 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что задачи выполнялись при поддержке артиллерии и авиации, а также тяжелых огнеметных систем. Эксперт утонил, что операция выполнялась в районе населенного пункта Невское в Луганской народной республике, а также вблизи Ямполовски в Донецкой народной республике.

За сутки на данном направлении уничтожено до 125-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, а также одна боевая машина РСЗО "Град. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Минобороны: российские военные уничтожили ангар ВСУ с беспилотниками в Одесской области.

Фото и видео: Минобороны России