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Минобороны: ВС России уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в ДНР

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Игорь Конашенков сообщил об успехах по артемовскому и авдеевскому направлениях.

Вооруженные силы России за последние сутки специальной военной операции уничтожили половину личного состава двух украинских бригад в Донецкой народной республике. Соответствующее заявление в рамках регулярного брифинга от 11 августа сделал официальный представитель российского министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что речь идет о силах противника, расположенных на артемовском и авдеевском направлениях Донбасса.

В результате активных наступательных боевых действий союзных сил ликвидировано более 50 процентов личного состава в 14-й и 66-й механизированных бригадах ВСУ.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Эксперт добавил, что в регионе фиксируется массовое дезертирство и самовольное оставление местными националистами занимаемых огневых и укрепленных позиций.

Мэр Краснодара рассказал о ситуации в Балаклее.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, днр, игорь конашенков, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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