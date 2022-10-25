Минобороны: ВС РФ отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении

Игорь Конашенков рассказал об успехах СВО за сутки.

Вооруженные силы России отразили все атаки ВСУ на Николаево-Криворожском направлении за последние сутки проведения специальной военной операции. Об этом журналистам во время регулярного брифинга от 25 октября рассказал официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что в регионе уничтожено до 130 человек личного состава армии противника.

Противник силами двух ротных тактических групп безуспешно атаковал позиции наших войск в направлении населенных пунктов Ищенка и Брускинское Херсонской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

В ходе боевых действий на данном направлении также ликвидированы три танка, девять боевых бронированных машин и 11 единиц автомобильного транспорта.

Российские артиллеристы рассказали об использовании минометов против ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России