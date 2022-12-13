Минобороны: ВСУ потеряли 160 военных на купянском и краснолиманском направлениях

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

На Купянском и Красно-Лиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции киевский режим лишился порядка 160 человек из состава военнослужащих. Соответствующей статистикой с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 10 марта поделился официальный представитель министерства по обороне РФ Игорь Конашнков. В первом случае задания выполняли силы "Западной" группировки, во втором - "Центральной". Дополительно на Купянском маршруте СВО военные ликвидировали две единицы автомобильной техники противника. На краснолиманском маршруте огнем артиллерии и ударами ракетных войск близи Ямполовки, Красного Лимана, Григоровки и Червоной Диброве поражены два пикапа, гаубица Д-30, артиллерийская установка М777 американского производства.

Поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской народной республики, Гряниковка, Синьковка и Тимковка Харьковской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России