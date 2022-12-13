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Минобороны России: истребительная авиация ВКС сбила в ДНР украинский самолет Су-27

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Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО и ВКС России.

 Воздушно-космические силы России сбили в районе населенного пункта Марьинка, расположенного на территории Донецкой народной республики, боевой самолет Су-27 Воздушных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 10 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ утоянил, что задача выполнена за последние сутки проведения специальной военной операции.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Марьинка Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-27 ВС Украины.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Дополнительно российские средства противовоздушной обороны ликвидировали девять снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства и уничтожили семь беспилотников ВСУ. Боеприпасы находились  вблизи таких населенных пунктов как Синьковка Харьковской области, Русин Яр, Степное, Старомайорское, Владимировка, Угледар в ДНР, а также Пологи Запорожской области.

Минобороны РФ сообщило о поражении ЗРК С-300 ВСУ в ДНР.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: беспилотники, вкс россии, днр, игорь конашенков, минобороны, пво, сво, су-27
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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