Минобороны: ВКС РФ поразили военные заводы в Павлограде и Харькове

ВКС РФ поразили высокоточным оружием цеха военных заводов ВСУ в Павлограде и Харькове. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.
На поражённом предприятии в Днепропетровской области изготавливались ракетные двигатели. Также удар был нанесён по трёх цехам завода "Коммунар" в Харькове, с помощью которых было налажено производство реактивных снарядов к системам залпового огня.
Также по данным ведомства за прошедшие сутки удалось поразить 5 пунктов управления ВСУ и 87 артиллерийских подразделений в ряде районов.
Ранее замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о некритичной ситуации на линии фронта.
Видео: Минобороны РФ
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