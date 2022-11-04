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Минобороны: ВКС РФ поразили военные заводы в Павлограде и Харькове

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За сутки поражены 5 пунктов управления, а также 87 артиллерийских подразделений ВСУ в ряде районов.

ВКС РФ поразили высокоточным оружием цеха военных заводов ВСУ в  Павлограде  и Харькове. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга.

На поражённом предприятии в Днепропетровской области изготавливались ракетные двигатели. Также удар был нанесён по трёх цехам завода "Коммунар" в Харькове, с помощью которых было налажено производство реактивных снарядов к системам залпового огня.

Также по данным ведомства за прошедшие сутки удалось поразить 5 пунктов управления ВСУ и 87 артиллерийских подразделений в ряде районов. 

Ранее замглавы Херсонской области Стремоусов заявил о некритичной ситуации на линии фронта.

Видео: Минобороны РФ

Теги: военные заводы, вс рф, минобороны рф, сво
Категории: Лента новостей, Новости России,

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