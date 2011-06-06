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Минобороны: Су-34 поразил подразделения мехбригады ВСУ на купянском направлении

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Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 совершил два авиаудара по 14-й отдельной механизированной бригаде ВСУ на Купянском направления за последние сутки проведения специальной военной операции. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга от 26 июля поделился местный руководитель пресс-службы "Западной" группировки сил Сергей Зыбинский. Эксперт добавил, что военнослужащие при помощи танков и гаубицы также атаковали позиции боевых подразделений 32-й отдельной механизированной бригады противника, расположенных в районе населенного пункта Стельмаховка.

В ходе боевых действий экипаж Су-34 нанес два авиационных удара по сосредоточению живой силы и огневых средств подразделений 14-й отдельной механизированной бригады в районе населенных пунктов Кучеровка и Павловка.

Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада".

Около населенного пункта Песчаное российская артиллерия ликвидировала французскую самоходную артустановку "Цезарь" ВСУ, вблизи  Кисловки — минометный расчет, а возле Крахмального — пункт боепитания.

Минобороны показало кадры боевой работы расчета САУ "Нона-СВК".

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, купянское направление, минобороны, сергей зыбинский, су-34
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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