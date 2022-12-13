Игорь Кириллов рассказал о том, зачем американское НИИ забирает кровь у граждан на Донбассе.

Факты указывают на то, что американские власти рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания контингентов НАТО. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами сделал руководитель радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов. Генерал-лейтенант РФ уточнил, что сотрудники НИИ сухопутных войск США имени Уолтера Рида курировали военно-биологические проекты "Ю-Пи-1" и "Ю-Пи-2". Эти программы активно собирали биологический материал у граждан Украины. Эксперт пояснил, что в проекте "Ю-Пи-1" под предлогом изучения распространения клещевых инфекций учеными было отобрано более 800 проб крови.

К чему институту сухопутных войск армии США изучать лекарственную устойчивость микроорганизмов, выделенных на территории Донбасса? Это очередное свидетельство того, что США рассматривали территорию Украины в качестве плацдарма для развертывания воинских контингентов НАТО. Игорь Кириллов, глава РХБЗ

США изучали микробы, выделенные у военных ВСУ, заявили в Минобороны.

Фото и видео: Минобороны России