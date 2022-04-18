Минобороны России заявило об уничтожении ракетами "Искандер" четырех складов ВСУ

В российском министерстве по обороны заявили об уничтожении ракетными войсками при помощи высокоточным оружием наземного базирования "Искандер" четырех складов Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 18 апреля. Эксперт заметил, что ликвидированы также три района сосредоточения живой силы противника.
Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Крамоторск.
Игорь Конашенков, генерал-майор РФ
Представитель ВС РФ заметил, что высокоточными ракетами армия уничтожила за ночь 16 украинских военных объектов, включая пять командных пунктов ВСУ, одно хранилище топлива, три склада с боеприпасами, личный состав противника и боевую технику, которые располагались на территориях Барвенково, Гуляйполе, Камышевахи, Зеленого Поля, Великомихайловки и Николаеве.
Беспилотник заснял два грузовых судна в морском торговом порту Мариуполя.
Фото и видео: Минобороны России
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все