Минобороны России заявило об уничтожении ракетами "Искандер" четырех складов ВСУ

Игорь Конашенков рассказал о ликвидации военных объектов ВСУ за ночь.

В российском министерстве по обороны заявили об уничтожении ракетными войсками при помощи высокоточным оружием наземного базирования "Искандер" четырех складов Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель военного ведомства Игорь Конашенков в рамках регулярного утреннего брифинга от 18 апреля. Эксперт заметил, что ликвидированы также три района сосредоточения живой силы противника.

Уничтожены четыре склада вооружения и военной техники, а также три района сосредоточения живой силы противника у населенных пунктов Попасная, Ямполь и Крамоторск. Игорь Конашенков, генерал-майор РФ

Представитель ВС РФ заметил, что высокоточными ракетами армия уничтожила за ночь 16 украинских военных объектов, включая пять командных пунктов ВСУ, одно хранилище топлива, три склада с боеприпасами, личный состав противника и боевую технику, которые располагались на территориях Барвенково, Гуляйполе, Камышевахи, Зеленого Поля, Великомихайловки и Николаеве.

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Фото и видео: Минобороны России