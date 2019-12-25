Минобороны России показало уничтожение двух БМП ВСУ высокоточным боеприпасом

Цели противника обнаружил дрон.

Представители российского министерства по обороне показали кадры уничтожения двух БМП Вооруженных сил Украины высокоточным боеприпасом. Известно, что боевые машины пехоты противника были выявлены беспилотным летательным аппаратом, а затем - ликвидированы.

Две боевые машины ВСУ были обнаружены БПЛА ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что с утра 24 февраля Россия объявила о проведении на территории Украины специальной военной операции. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народной республик. Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили о помощи Москву из-за угрозы нападения со стороны Киева. Российские военные не наносят удары по городам и мирному населению, а выводят из строя только военную инфраструктуру.

Пушилин: число жертв ракетной атаки на центр Донецка выросло до 21.

Фото и видео: Минобороны России