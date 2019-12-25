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Минобороны России показало уничтожение двух БМП ВСУ высокоточным боеприпасом
Сегодня, 11:50
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Минобороны России показало уничтожение двух БМП ВСУ высокоточным боеприпасом

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Цели противника обнаружил дрон.

Представители российского министерства по обороне показали кадры уничтожения двух БМП Вооруженных сил Украины высокоточным боеприпасом. Известно, что боевые машины пехоты противника были выявлены беспилотным летательным аппаратом, а затем - ликвидированы.

Две боевые машины ВСУ были обнаружены БПЛА ВС РФ, после чего точным попаданием высокоточного боеприпаса уничтожены.

пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что с утра 24 февраля Россия объявила о проведении на территории Украины специальной военной операции. Такое решение президент РФ Владимир Путин принял в ответ на обращение руководителей Донецкой и Луганской народной республик. Леонид Пасечник и Денис Пушилин попросили о помощи Москву из-за угрозы нападения со стороны Киева. Российские военные не наносят удары по городам и мирному населению, а выводят из строя только военную инфраструктуру.

Пушилин: число жертв ракетной атаки на центр Донецка выросло до 21.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: бмп, всу, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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