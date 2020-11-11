Появление в открытом доступе документов связано с 60-летием отправки первого человека в космос.

Минобороны России открыло раздел с архивными документами первых космонавтов. Портал появился в преддверии празднования 60-летия с момента отправки человека в космическое пространство. Военные специалисты разместили в открытом доступе материалы, связанные с подготовкой экипажа к полетам на орбиту Земли, а также сведения о том, чем космонавты занимались до вступления в отряд. Уникальные снимки запечатлели Юрия Гагарина, Германа Титова, Алексея Леонова и других известных личностей.

Исторические документы и фотографии ярко и эмоционально передают тот путь, который пришлось пройти первым участникам космической программы к этому великому свершению. пресс-служба Минобороны РФ

Кроме данных о космонавтах в разделе есть информация о руководителе программы подготовки первых космонавтов Николае Каманине, летчике-испытателе реактивной техники Марке Галае.

Захарова заявила, что Россия нацелена на сотрудничество с партнерами по космосу.

Фото: Минобороны России

