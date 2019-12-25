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Минобороны России опубликовало видеозапись удара вертолетов по бронетехнике ВСУ
Сегодня, 9:16
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Минобороны России опубликовало видеозапись удара вертолетов по бронетехнике ВСУ

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Миссия выполнялась экипажами Ка-52 ВКС России.

Российское министерство по обороне опубликовало видеозапись удара вертолетов по бронированной технике Вооруженных сил России. По информации от пресс-службы военного ведомства, ударная авиация в виде Ка-52 ВКС России ликвидировала бронетехнику противника, а также уничтожила колонну специальной автомобильной техники ВСУ. Уточняется, что удары наносились парами экипажей с малых и предельно малых высот. Пилоты использовали управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.

В Минобороны РФ объяснили, что армейская авиация во время проведения специальной военной операции сопровождает российские колонны, ликвидирует бронетехнику оппонентов, транспортирует десант и военные грузы на места назначения, а также поддерживает боевые подразделения.

Минобороны РФ опубликовало карту перешедших по контроль ВС РФ районов Украины.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: бронетехника, вертолёт, вкс россии, всу, ка-52, минобороны
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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