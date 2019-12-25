Минобороны России опубликовало видеозапись удара вертолетов по бронетехнике ВСУ

Миссия выполнялась экипажами Ка-52 ВКС России.

Российское министерство по обороне опубликовало видеозапись удара вертолетов по бронированной технике Вооруженных сил России. По информации от пресс-службы военного ведомства, ударная авиация в виде Ка-52 ВКС России ликвидировала бронетехнику противника, а также уничтожила колонну специальной автомобильной техники ВСУ. Уточняется, что удары наносились парами экипажей с малых и предельно малых высот. Пилоты использовали управляемые и неуправляемые авиационные ракеты.

В Минобороны РФ объяснили, что армейская авиация во время проведения специальной военной операции сопровождает российские колонны, ликвидирует бронетехнику оппонентов, транспортирует десант и военные грузы на места назначения, а также поддерживает боевые подразделения.

Минобороны РФ опубликовало карту перешедших по контроль ВС РФ районов Украины.

Фото и видео: Минобороны России